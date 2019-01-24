Ледоколы «Газпром нефти» начали сопровождение отгрузки арктической нефти

В районе нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» начали работать ледоколы «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников», построенные по заказу «Газпром нефти», сообщает компания.

Суда усилили логистическую схему транспортировки арктической нефти от терминала «Ворота Арктики» до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе, откуда осуществляются дальнейшие поставки углеводородов на мировой рынок.

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«Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников» обеспечивают безопасный подход танкеров к арктическому терминалу и способны выполнять широкий перечень задач в тяжелых ледовых условиях: швартовные операции, буксировку, защиту «Ворот Арктики» от ударных воздействий льда.

«Доля добычи в Арктике уже превышает 20% от общего объема добычи нефти в нашей компании. Наличие собственных ледоколов – залог бесперебойного и эффективного функционирования схемы транспортировки арктической нефти, что создает новые перспективы для дальнейшего освоения месторождений в этом регионе», — говорит первый заместитель гендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Собственный флот позволяет обеспечивать стабильность логистической компоненты в непростых условиях, а вложения в ледокольный флот являются инвестициями на перспективу, согласен научный сотрудник ФГБУ «ААНИИ» Роман Виноградов. На рынке ледоколов фактически нет, указывает главный конструктор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Валерий Беляшов: выкуплены даже старые канадские и финские суда.

«Поэтому компании вынуждены строить необходимые ледоколы и танкеры для обеспечения сжатых сроков освоения месторождений. Это явление можно считать положительным, поскольку танкеры и ледоколы проектируются и строятся с учетом технических ограничений глубин в районе терминалов и портов, а также технологии загрузки продукции на суда», — говорит эксперт.