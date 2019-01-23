ВТБ получил патент на мультиэмитентную систему на блокчейне

ВТБ впервые запатентовал результаты интеллектуальной деятельности банка – он получил патент на технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне. Он распространяется на функциональное ядро, а также структуру системы, сообщает банк. Расчеты производятся только в рублях, о криптовалюте речь не идет, отмечает организация.

Блокчейн, цепочка блоков — распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу.

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«Технология позволит ВТБ создавать цифровые продукты, сервисы и платежные инструменты, решая задачи учета взаиморасчетов между практически

неограниченным количеством участников системы. Среди таких сервисов – системы быстрых платежей, трансграничные расчеты, программы лояльности и др. Потенциальными пользователями могут стать как физические, так и юридические лица, в том числе другие банки. Мультиэмитетная система обладает потенциалом снижать издержки и повышать эффективность бизнес-процессов для всех участников», — говорится в сообщении.

Прототипом стал инструмент для p2p-переводов на блокчейне «Цифровой расчетный сервис». Распределенный реестр обеспечивает хранение информации об остатках на аккаунтах клиентов и взаимных требованиях банков, в качестве платежной системы выступают смарт-контракты.

«В мире идет гонка технологий и их патентования: ведущие мировые банки аккумулировали не один десяток патентов, связанных с применением

блокчейна. На российском рынке практика защиты интеллектуальной собственности в области финансовых и околофинансовых технологий только формируется», – заявила зампред правления ВТБ Ольга Дергунова.