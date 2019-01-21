Чубайс уличил Захарову в подтасовках и сдался в споре о «бедной России»

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Глава Роснано Анатолий Чубайс написал в своем фейсбуке, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обладает хорошими способностями к «подтасовкам» и предпочел объявить ее «победу» в споре о бедности в России.

Ранее Чубайс и Захарова обменялись рядом заявлений в связи со словами главы Роснано о том, что Россия — бедная и энергозатратная страна.

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Чубайс заметил, что в споре Захарова «ловко подменила» 2003 год на 1998 год.

«Думаю, по способности к подтасовкам — Вы лучшая в своем поколении. Поэтому — заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь!» — написал Чубайс.

Ранее в спор политиков вмешался депутат Виталий Милонов, заявив, что им следует прекратить «искусственную полемику».