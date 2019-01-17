Путин заявил о возможности продолжения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что при растущем объеме поставок российского газа в Европу сохраняется возможность продолжения транзита и через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы загрузим не только оба «Северных потока», не только «Турецкий», но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности сохранения транзита и через Украину», — сказал Путин.
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Он также добавил, что проект газопровода «Северный поток — 2» не мешает реализации «Турецкого потока».
Ранее сообщалось, что ЕК пригласила Россию и Украину на встречу по газу.