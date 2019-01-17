WP: республиканцы помогли поддержать санкции против Дерипаски «в укор» администрации Трампа

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Более 130 республиканцев присоединились к демократам в палате представителей США в их усилиях противостоять намерениям министерства финансов США по снятию санкций против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски и принятию соответствующей резолюции, пишет The Washington Post.

362 конгрессмена против 53 выступили против ослабления санкций, пишет издание. Таким образом, палата представителей приняла резолюцию с осуждением планов американского минфина.

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Аналогичные меры практически провалились на этой неделе в сенате США, добавляет газета. Демократы не смогли вынести на голосование резолюцию против плана администрации президента США Дональда Трампа снять санкции с российских компаний «Русал», «Евросибэнерго» и En+. Это, отмечает издание, несмотря на то что 11 республиканцев нарушили единство в Республиканской партии и проголосовали вместе с демократами против снятия санкций.

Ранее министерство финансов США заявило о намерениях снять санкции, введенные в 2018 году против компаний Дерипаски, однако с сохранением при этом персональных санкций в отношении российского бизнесмена, напоминает WP.