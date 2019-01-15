Голикова рассказала об уровне бедности в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что число проживающих за чертой бедности россиян сократилось на 0,5 процентных пункта, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Она напомнила, что в 2015-2016 годах уровень бедности по России составлял 13,3%, но в 2017 году ее рост возобновился и достиг 13,2%.
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Голикова также привела данные Росстата, согласно которым девять месяцев 2018 года уровень бедности составлял 13,3%, что оказалось ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.
Ранее Голикова дала прогноз по росту населения.