Топилин назвал необходимую сумму для ликвидации бедности
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, какая сумма поможет полностью ликвидировать бедность в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, для этой цели необходимо выделить 800 млрд рублей.
«Если полностью бедность побороть, точно раздать, каждый рубль, чтобы точно попал в ту семью, где есть дефицит доходов, чтобы преодолеть бедность полностью», — отметил Топилин.
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Он добавил, что достигнуть этого поможет результат многих действий, а не простое выделение средств из бюджета.
Ранее сообщалось, что в России пересмотрят методику расчета прожиточного минимума.