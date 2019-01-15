Песков высказался о «сговоре» Путина и Трампа

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете «АиФ» заявил, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не существует сговора.

По его словам, популярная в США точка зрения о том, что санкции Соединенных Штатов в отношении России являются демонстративными, — это «конспирология».

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«Санкции — это не бирюльки, а очень серьезная вещь», — сказал Песков.

Он добавил, что угрозы США санкциями из-за реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» — это «неприкрытая попытка» заставить страны Европы закупать американский сжиженный газ по завышенной цене.

Ранее Песков ответил на вопрос о пенсии Путина.