Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год

Расходы россиян на празднование Нового года сократились впервые за долгое время. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Сумма средних расходов на празднование 2019 года составила 13 тыс. 870 руб. по сравнению с 14 тыс.195 руб. в прошлом году. Такое произошло впервые с 2006 года, когда впервые стали проводиться данные исследования.

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На подарки близким и друзьям было потрачено около 5 тыс. 375 руб., на новогодний стол — 4 тыс. 592 руб. Турпоездки, елки и рестораны обошлись в 3 тыс. 903 руб.

Различные траты совершили 98% опрошенных, 2% заявили, что не потратили денег в праздники.

При этом отмечается, что праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала 69% россиян, прошлые зимние каникулы понравились 73% опрошенных.

Ранее россиян предупредили о скором росте цен на продукты.