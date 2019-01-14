«Победа» стала четвертым по величине авиаперевозчиком в РФ

Лоукостер «Победа» стал четвертым по величине авиаперевозчиком в России, пишут в понедельник «Ведомости».

Больше пассажиров, чем «Победа», теперь возят только ее материнская авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Сибирь» (летает под брендом S7 Airlines) и другая «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия».

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Уже в октябре «Победа» перевезла больше пассажиров, чем Utair, а в ноябре лоукостер обогнал и «Уральские авиалинии».

«Победа» благодаря короткому разворотному времени в аэропортах и тому, что все ее самолеты новые, является одним из мировых лидеров по налету судов, – говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. — Ее самолеты больше времени проводят в воздухе. «Победа» лидирует в России по загрузке судов, играет роль в высоком трафике и тот фактор, что модель лоукостера предполагает преимущественно короткие рейсы».

В 2019 году «Победа» планирует перевезти около 10 млн человек, говорит ее представитель. Лоукостер только к лету увеличит парк на 25%, получив еще шесть Boeing 737-800, объясняет он. Кроме того, оченью компания ожидает поставки первых судов Boeing 737 MAX.