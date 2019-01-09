В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, демократы отказались поддерживать законопроекты, которые не связаны с приостановкой работы правительства США.
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Как отмечается, за дальнейшее рассмотрение законопроекта о санкциях за помощь правительству Сирии высказались лишь 56 сенаторов.
Ранее сообщалось, что шатдаун в США имеет шансы стать длиннейшим в истории.