В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

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Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, демократы отказались поддерживать законопроекты, которые не связаны с приостановкой работы правительства США.

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Как отмечается, за дальнейшее рассмотрение законопроекта о санкциях за помощь правительству Сирии высказались лишь 56 сенаторов.

Ранее сообщалось, что шатдаун в США имеет шансы стать длиннейшим в истории.