Сербия не намерена отказываться от российского газа

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не откажется от российского газа, передает телеканал Studio.

Он отметил, что страна не намерена переходить на более дорогой сжиженный газ из-за недовольства ряда западных стран.

«Я куплю дешевый газ, чтобы граждане могли жить, а промышленность — развиваться. Это не мои деньги, это деньги граждан, государственные деньги», — заявил Вучич.

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Сербский лидер добавил, что дискуссия о ценах на газ станет одной из ключевых тем во время визита президента России Владимира Путина в Белград. Стороны также намерены обсудить ситуацию в Косово и на Украине.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал о планах Путина посетить Сербию.