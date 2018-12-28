Путин запретил оборот «сухого алкоголя»
Президент России Владимир Путин утвердил закон о введении понятия «порошкообразная спиртосодержащая продукция», а также вводящий запрет на ее производство и оборот в России. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с новыми поправками в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя, «сухим алкоголем» буде считаться пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта.
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Исключения будут отдельно указаны в списке, одобренном российским правительством.
Ранее сообщалось, что Госдума запретила порошковый алкоголь.