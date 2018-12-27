Депутат Рады рассказал о многомиллиардном долге Украины

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Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко заявил, что Украина приблизилась к лидерству среди крупнейших должников в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские власти «набрали долгов» более чем на $14 млрд только у МВФ.

Он также добавил, что Киев рассчитывается за долги поднятием цен и коммунальных тарифов в стране.

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Наливайченко подчеркнул, что украинские власти оставляют «ярмо многомиллиардных долгов» жителям Украины.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Левочкин назвал Украину самой бедной страной.