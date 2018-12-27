Голикова и Силуанов отчитались о готовности к индексации пенсий в 2019 году

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Российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Татьяна Голикова проинформировали премьера страны Дмитрия Медведева о готовности к индексации пенсий, передает ТАСС.

Согласно их докладам, в федеральном бюджете предусмотрены необходимые для пенсионных изменений финансовые средства.

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«Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года, вся подготовительная работа завершена», — сказала Голикова.

Она добавила, что в следующем году пенсии более 30 млн россиян будут увеличены.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил действие закона о «заморозке» накопительной части пенсии.