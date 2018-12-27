«Ъ»: Южная Корея и КНДР соединили железнодорожные пути

<img src="//img.gazeta.ru/files3/795/11731795/upload-AP_18117186263079-pic905-895x505-31564.jpg">

В среду, 26 декабря, на границе между Северной и Южной Кореей недалеко от северокорейского города Кэсон прошла торжественная церемония стыковки железнодорожных путей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В издании напомнили, что до 2016 года город Кэсон был свободной экономической зоной, где работали предприятия Южной Кореи.

Реклама

На церемонию, которая должна символизировать прорыв в отношениях Сеула и Пхеньяна в нынешнем году, приехали делегации Южной и Северной Кореи, а также представители Китая, Монголии и России. Российскую сторону представлял замминистра транспорта Владимир Токарев.

«Пути от южнокорейской границы до Кэсона действительно восстановлены, мы по ним проехали. Для восстановления остальной дороги требуется, по разным подсчетам, $2-8 млрд, в случае принятия политического решения операцию эту можно будет проделать за год», — рассказал Токарев.

Ранее газета The Wall Street Journal узнала, кто помогает КНДР обходить санкции ООН.