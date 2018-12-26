Медведев призвал правительство не расслабляться на праздниках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал правительство не расслабляться в новогодние праздники, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Во время совещания кабмина с президентом России Владимиром Путиным премьер заявил, что министры хотели бы поздравить главу государства с наступающими праздниками и пожелать ему успехов в осуществлении планов страны.
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«Конечно, у президента всегда особый, напряженный график работы, правительство тоже не должно расслабляться, и в новогодние каникулы все должны следить за ситуацией в стране», — подчеркнул Медведев.
Ранее в Кремле рассказали, чье желание исполнит Путин до нового года.