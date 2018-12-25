Путин закрепил за лицами предпенсионного возраста право на долю в наследстве

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Президент России Владимир Путин утвердил закон, закрепляющий за лицами предпенсионного возраста право на обязательную долю в наследстве, передает РИА «Новости».

В соответствии с документом предлагается сохранить право женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение обязательной доли в наследстве.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который внес проект закона в нижнюю палату, заявлял о том, что положения документа вступят в силу с момента изменения пенсионного возраста.