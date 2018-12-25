Координационный совет Москвы и Подмосковья по развитию транспорта поддержал ВСМ Москва — Казань

Проект ВСМ Москва — Казань поддержан Координационным советом Москвы и Московской области по развитию транспортных систем, сообщил во вторник первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр Мишарин.

По его словам, ВСМ станет логичным развитием центрального транспортного узла и поэтому его строительство необходимо начинать в ближайшее время. Координационный совет пришел к выводу, что реализация проекта будет способствовать разгрузке ЦТУ, развитию агломераций и росту экономик малых городов

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Отмечается, что расчеты производили крупные консалтинговые компании из большой четверки и российские экспертные организации.

Успешный опыт Москвы по развитию транспорта необходимо масштабировать в рамках проекта ВСМ, уверены в Координационном совете.

«МЦК и другие транспотные проекты доказали, что удобный и быстрый транспорт генерит пассажиропотоки и повышает деловую активность, — отметил Мишарин. — Не даром в реализации проектов скоростного и высокоскоростного сообщения заинтересованы губернаторы трассы ВСМ Москва — Казань, они создали Ассоциацию, объединяющую глав субъектов»

«В наш адрес регулярно поступают обращения предусмотреть ответвление от планируемой магистрали или провести ее как можно ближе к крупным населённым пунктам региона. География запросов от Калининградской области до Дальневосточного федерального округа», — рассказал первый заместитель генерального директора ОАО РЖД.

По его словам, инвесторы и бизнес тоже готовы к реализации.

«В рамках инициативы РСПП по привлечению крупного бизнеса к инвестированию в российские проекты ВСМ Москва - Казань также определен, как один из наиболее проработанных и перспективных. Именно поэтому строительство ВСМ предусмотрено проектом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года», — резюмировал Мишарин.