Орешкин дал поручения новому главе Росимущества

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Министр экономического развития Максим Орешкин дал распоряжения новому главе Росимущества Вадиму Яковенко. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, ему было поручено подготовить план работы до 2024 года к первому кварталу 2019 года.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что управление имуществом в России не всегда происходит с «полным обеспечением» интересов страны. По его словам, для выполнения этой задачи необходимо сделать работу по инвентаризации.

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«Очевидно, что в системе присутствуют и коррупционные проявления. На борьбу с ними я прошу обратить пристальное внимание», — заключил Орешкин.

Ранее сообщалось, что назначен новый глава Росимущества.