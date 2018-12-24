Орешкин дал поручения новому главе Росимущества
Министр экономического развития Максим Орешкин дал распоряжения новому главе Росимущества Вадиму Яковенко. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, ему было поручено подготовить план работы до 2024 года к первому кварталу 2019 года.
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что управление имуществом в России не всегда происходит с «полным обеспечением» интересов страны. По его словам, для выполнения этой задачи необходимо сделать работу по инвентаризации.
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«Очевидно, что в системе присутствуют и коррупционные проявления. На борьбу с ними я прошу обратить пристальное внимание», — заключил Орешкин.
Ранее сообщалось, что назначен новый глава Росимущества.