Назначен новый глава Росимущества
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового главу Росимущества, передает РИА «Новости».
Как отмечается, им стал бывший руководитель московского главка Следственного комитета России Вадим Яковенко.
«Назначить Яковенко Вадима Владимировича руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в тексте распоряжения.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил нового постпреда России в Организации исламского сотрудничества.