«Роснефть» провела заседание Технологического совета

«Роснефть» сообщила в пятницу о проведении заседания Технологического совета компании, созданного в соответствии со Стратегией «Роснефть-2022».

В состав Совета вошли руководители компаний-акционеров и технологических партнеров «Роснефти», среди которых члены Совета директоров НК, лидирующие представители научных кругов и профильного экспертного сообщества, а также топ-менеджеры компании, в их числе Игорь Сечин, Роберт Дадли и другие.

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По итогам работы совета был утвержден план работы на 2019 год.

Также члены совета рассмотрели вопросы комплексной цифровизации производственной деятельности, развития сервиса высокотехнологичных геофизических исследований и разработки скважин.

«В своем последнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин говорил о необходимости создания собственных цифровых платформ для реорганизации производственных процессов, а также о важности разработки и локализации ключевых технологий и решений, в том числе для освоения Арктики и морского шельфа, для новых систем в энергетике, - напомнил в своем вступительном слове глава «Роснефти» Игорь Сечин. — Я полностью разделяю это мнение и ожидаю, что реализуемые сегодня в Компании программы «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая цепочка поставок», «цифровая АЗС» позволят перейти на качественно новый уровень управления бизнес-процессами, повысить надежность и экономичность производств, сократить потери».

На сегодняшний день в разработке и реализации технологической политики Компании задействовано 29 научно-исследовательских и проектных институтов, в которых работает более 13,5 тысяч человек.

Научно-исследовательские институты «Роснефти» достигли серьезных результатов в области работы с низкопроницаемыми коллекторами, создании новых материалов, таких как полимерный проппант для ГРП и катализаторов основных процессов нефтепереработки.

По словам Сечина, роль Технологического совета, в первую очередь, заключается в экспертизе перспективных технологий и контроле за их эффективным внедрением. Совету будут представляться все значимые инициативы и бизнес-проекты, связанные с внедрением передовых технологий разведки, добычи и переработки углеводородов.