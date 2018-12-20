Путин: нам нужен прорыв
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на первый вопрос о целесообразности нацпроектов, на которые будут потрачены «баснословные деньги».
«Ну вы меня заставляете сказать несколько слов о целесообразности нацпроектов: нам нужен прорыв. Нужно прыгнуть в новый технологический уклад — без этого у страны нет будущего. И это принципиальный вопрос. Нужно сконцентрировать наши силы. Так как организовать работу? Просто так раздать деньги? Их нужно сконцентрировать в конкретных документах. Без постановки цели невозможно будет их добиться. Поэтому мы и подготовили 12 нацпроектов», — заявил Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.