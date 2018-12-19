Госдума приняла законопроект о долевом строительстве многоквартирных домов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/916/11230916/RIAN_3224962.HR.ru-pic905-895x505-48645.jpg">

Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

На этой неделе документ должен быть рассмотрен Советом Федерации и отправлен на подпись президенту России Владимиру Путину.

Согласно проекту закона, застройщик сможет самостоятельно устанавливать размер платежей, подлежащих уплате, но пропорционально планируемой стоимости каждого объекта. Это позволит лучше распределить затраты при освоении территории, что снизит риски возможного недостроя, уверяют авторы документа.

Реклама

Также поправки призваны изменить вид ответственности застройщика с солидарной на субсидиарную. Сейчас солидарная ответственность может быть применена произвольно к широкому кругу лиц внутри компании-застройщика.

Еще одна поправка позволит не останавливать продажи договоров долевого участия (ДДУ) из-за отзыва лицензии у крупнейшей компании-страховщика ответственности застройщика.

Застройщики считают, что законодатели пошли по самому жесткому для рынка сценарию. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».