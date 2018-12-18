Госдума приняла закон о контроле снятия наличных с карт иностранных банков
Депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий обязательный контроль за операциями по обналичиванию средств с карт иностранных банков, передает РИА «Новости».
В частности, контролю будут подлежать операции по картам банков стран, список которых составит Росфинмониторинг. Ожидается, что это позволит оперативно включать платежные карты банков этих стран в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.
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Отмечается, что целью нового закона является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Ранее сообщалось, что банки начали требовать от россиян обосновать переводы на тысячу рублей.