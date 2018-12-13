В Азербайджане появится свой аналог Бизнес-навигатора МСП

Корпорация МСП и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана провели встречу по вопросам сотрудничества. «Дорожная карта» о направлениях взаимодействия между двумя структурами была подписана 1 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Российская корпорация и азербайджанское агентство намерены делиться опытом в области информационно-маркетинговой поддержки бизнеса, налаживания кооперации и расширения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков, сообщает Корпорация МСП.

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Одним из ключевых направлений сотрудничества должно стать создание азербайджанского аналога Бизнес-навигатора МСП, запущенного в России в 2016 году. Интернет-ресурс предназначен для помощи предпринимателям и тем, кто планирует открыть свой бизнес.

«До 1 февраля мы ожидаем создания рабочей группы по данному вопросу. Совместная работа будет проводиться ускоренными темпами, что будет способствовать активизации экономической интеграции двух стран», — отметил по итогам встречи глава корпорации МСП Александр Браверман.