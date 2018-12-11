Девелоперы и «Сколково» будут искать стартапы для внедрения инноваций в строительство

Российские девелоперы «Галс-Девелопмент», «Дон-Строй Инвест» и «Фодд» намерены использовать наработки резидентов фонда «Сколково» и других стартапов для внедрения новых технологических решений в строительство.

«Стратегическое сотрудничество компаний «Галс-Девелопмент», «Дон-Строй Инвест» и «Фодд» совместно с фондом «Сколково» — это первый масштабный проект на российском строительном рынке по поиску, адаптации и внедрению современных технологий и инновационных разработок, который поможет вывести существующие стандарты отрасли на новый уровень», — говорится в сообщении компаний, которые подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

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Среди будущих планов – запуск совместного акселератора технологических стартапов.

В рамках совместной акселерационной программы будут отбираться готовые к внедрению решения. По словам президента «Галс-девелопмент» Сергея Калинина, сотрудничество с технологическими проектами нацелено на повышение экономической эффективности строительства и улучшение качества жизни покупателей жилья.

«Поиск стартапов для участия в программе будет проходить по всей стране, в технопарках, университетах, на открытом рынке; независимые профильные эксперты обеспечат отбор лучших проектов. С победителями отбора будет проведена трехмесячная акселерационная программа для доработки их технологий и обеспечения максимальной эффективности от их дальнейшего внедрения на реальных объектах»,— пояснил вице-президент фонда «Сколково» Олег Дубнов.