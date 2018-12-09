Россия стала второй развивающейся экономикой мира в рейтинге Bloomberg

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В рейтинге агентства Bloomberg среди стран с развивающейся экономикой Россия за полгода поднялась сразу на пять позиций и заняла в нем вторую строчку. В прошлом рейтинге Россия занимала седьмое место.

Согласно методике расчета баллов агентства, Россия набрала 2,36 баллов. На первой строчке с небольшим отрывом расположилась Малайзия с 2,55 баллами, на третьей — Китай (1,39). Далее следуют Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили, Южная Корея.

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При составлении рейтинга Bloomberg учитывало рост ВВП в 2018-2019 годах, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций.

При этом отмечается, что Турция всего за полгода скатилась с пятого на 20-е место.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк опубликовал рейтинг Doing Business, в котором Россия также значительно улучшила свои позиции.