Чубайс посетовал на неблагодарность россиян по отношению к олигархам

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что гражданам России следует поблагодарить бизнесменов за то, что они сделали для страны. Об этом он сказал на «Общероссийском гражданском форуме».

По его словам, те, кого в обществе называют олигархами, «отстроили страну», вернули россиянам зарплаты, пополнили бюджет и восстановили «обрушившиеся» предприятия СССР.

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«Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать «спасибо» бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране», — сказал Чубайс.

При этом он отметил, что ожидать благодарности от россиян не стоит.

Ранее Чубайс объяснил предложение об инвестировании пенсий в наноиндустрию.