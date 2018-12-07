Ципрас объяснил, почему пришел на встречу с Путиным без галстука

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас встретился с президентом России Владимиром Путиным без галстука, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Российский журналист спросил, когда можно будет увидеть Ципраса в галстуке.

«Я его уже снял, это как петля на шее греческого народа. Но если Владимир Путин подарит галстук, то возможно я его надену на следующую встрече», — объяснил Ципрас.

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Отмечается, что Ципрас даже на официальных мероприятиях принципиально не носит галстуки. Так, перед парламентскими выборами он заявил журналистам, что станет носить галстуки, когда будет найдено решение греческой проблемы и Греция спишет свои долги.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию визита Ципраса в Москву.