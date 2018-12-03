Нефть марки Brent подорожала на 5% на ожиданиях по соглашению ОПЕК+

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Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5%, передает ТАСС.

По данным агентства, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена поднялась на 4,89% и составила $62,37 за баррель по состоянию на 8.45 мск.

Отмечается, что это произошло после сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо обратился к президенту России Владимиру Путину с благодарностью за содействие в восстановлении нефтяного рынка.