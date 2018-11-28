Путин пошутил про доллар
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Россия зовет!», пошутил, отвечая на вопрос про доллар.
«У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас», — сказал Путин.
По его словам, Россия не ставит цель уйти от доллара — сам доллар теряет активы.
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Президент также отметил, что те, кто уводит доллар от России «стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».
Путин выступает на инвестфоруме «Россия зовет!». Российский и иностранный бизнес ждет от президента объяснений, как будет развиваться экономика страны. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию с форума.