Путин рассказал о ситуации в экономике
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Россия зовет!», рассказал о ситуации в российской экономики.
По словам президента, ситуация в экономике является стабильной, за три квартала текущего года ВВП России увеличился на 1,5%.
Несмотря на попытки внешнего давления, отечественный бизнес строит долгосрочные планы, отметил президент.
По его словам, деловой оптимизм, — важный индикатор уверенности инвесторов.
Вместе с тем Путин напомнил, что Россия по-прежнему ставит перед собой задачи выйти на темпы роста экономики выше мировых.
Путин выступает на инвестфоруме «Россия зовет!». Российский и иностранный бизнес ждет от президента объяснений, как будет развиваться экономика страны. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию с форума.