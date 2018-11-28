Путин рассказал о ситуации в экономике

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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Россия зовет!», рассказал о ситуации в российской экономики.

По словам президента, ситуация в экономике является стабильной, за три квартала текущего года ВВП России увеличился на 1,5%.

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Несмотря на попытки внешнего давления, отечественный бизнес строит долгосрочные планы, отметил президент.

По его словам, деловой оптимизм, — важный индикатор уверенности инвесторов.

Вместе с тем Путин напомнил, что Россия по-прежнему ставит перед собой задачи выйти на темпы роста экономики выше мировых.

Путин выступает на инвестфоруме «Россия зовет!». Российский и иностранный бизнес ждет от президента объяснений, как будет развиваться экономика страны. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию с форума.