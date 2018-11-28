Силуанов оценил зависимость рубля от цен на нефть

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Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов оценил зависимость рубля от нефтяных цен. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время курс рубля «практически не зависит» от того, как меняются цены на нефть.

«Умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия», — сказал Силуанов.

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Он добавил, что благодаря профициту бюджета на пути санкционного давления на российскую сторону создается буфер.

Ранее сообщалось, что рубль растет на открытии торгов.