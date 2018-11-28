На Украине оценили влияние военного положения на экономику

Украинский политик, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что введение военного положения в стране приведет к падению ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем заявлении политик подчеркнул, что военное положение вводится в наиболее индустриально развитых регионах Украины.

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«Это «контрольный выстрел» в экономику нашей страны, уничтожение остатков ее привлекательности и предсказуемости в глазах инвесторов. Принятое решение неизбежно ведет к падению ВВП Украины, снижению уровня зарплат в этих областях, провоцирует инфраструктурный и социальный кризис», — отметил Медведчук.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко опасается «полномасштабной войны с Россией».