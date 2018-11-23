Россия и Армения обсудили перспективы развития Армянской железной дороги

Министр транспорта России Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян обсудили планы сотрудничества, связанные с развитием ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», которая является управляющей компанией Армянской железной дорогой, сообщает РЖД. Во встрече принял участие первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин.

По словам Аршакяна, работа ЮКЖД и ее инвестиции служат развитию экономики страны. На сегодняшний день российская сторона вложила значительные средства в развитие железнодорожной инфраструктуры Армении.

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«Положительно были отмечены меры, принятые для развития пассажирских перевозок, в частности приобретение в этом году двух современных электропоездов ЭП2Д, один из которых курсирует с лета этого года по маршруту Ереван – Гюмри – Ереван, а второй будет запущен в эксплуатацию на том же маршруте в первом квартале 2019 года», - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы предоставления правительством Армении субсидий ЮКЖД в связи с пассажирскими перевозками и стратегия развития ЮКЖД. Стороны также планируют разработать меры по совершенствованию работы паромной переправы Кавказ – Поти – Кавказ.

ЮКЖД осуществляет управление Армянской железной дорогой с 2008 года. Среди маршрутов - несколько национальных и два международных (Ереван - Тбилиси и Ереван - Батуми).