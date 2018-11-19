Сербия выразила готовность подключиться к «Турецкому потоку»

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Министр энергетики Александр Антич заявил, что страна готова подключиться к газопроводу «Турецкий поток», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минэнерго.

По его словам, данный проект укрепит энергетическую безопасность страны и региона.

«Реализация проекта «Турецкий поток» будет способствовать общей энергетической безопасности этой части Европы. Сербия готова развивать продолжение «Турецкого потока» вместе со своими соседями», — сказал Антич.

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Он добавил, что благодаря «Турецкому потоку» от 10 до 15 млрд кубометров российского газа могут пройти из Турции к Болгарии, Сербии, Венгрии и Австрии. По мнению Антича, это является серьезным шансом для развития энергетической безопасности.

Сегодня, 19 ноября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода «Турецкий поток».

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