Сербия выразила готовность подключиться к «Турецкому потоку»
Министр энергетики Александр Антич заявил, что страна готова подключиться к газопроводу «Турецкий поток», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минэнерго.
По его словам, данный проект укрепит энергетическую безопасность страны и региона.
«Реализация проекта «Турецкий поток» будет способствовать общей энергетической безопасности этой части Европы. Сербия готова развивать продолжение «Турецкого потока» вместе со своими соседями», — сказал Антич.
Он добавил, что благодаря «Турецкому потоку» от 10 до 15 млрд кубометров российского газа могут пройти из Турции к Болгарии, Сербии, Венгрии и Австрии. По мнению Антича, это является серьезным шансом для развития энергетической безопасности.
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