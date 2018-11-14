Bloomberg рассказало о возможной отсрочке санкций США против России

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Конгресс США не успеет до конца года рассмотреть и принять законодательство о новых американских санкциях против России, так как законодатели намерены сосредоточиться на других законодательных инициативах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на ключевых сенаторов США.

Отмечается, что конгрессмены рассматривали законодательство о новых антироссийских санкциях чуть больше года спустя после того, как контролируемый республиканцами конгресс принял ряд «агрессивных мер» в отношении обеспеченных россиян, близких к российским властям, поясняет агентство. Bloomberg пишет, что Трамп, который искал более дружественных отношений с президентом России Владимиром Путиным, неохотно подписал этот закон.

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Тем не менее, на введение новых мер у конгрессменов может не хватить времени в этом году, рассказали агентству сенатор Боб Менендес и Джон Корнин.

В материале говорится, что администрация Трампа пытается работать над санкционным пакетом мер против России. Тем не менее, влияние санкций на Россию ослабевает из-за неоднократного откладывания введения мер, отмечает агентство, несмотря на то, что в минфине США заявляли, что апрельские санкции против десятка российских бизнесменов и глав госкомпаний стали самыми значительными.