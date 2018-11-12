Песков оценил возможности рыночных мер против сверхприбылей на российском рынке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рыночные меры против сверхприбылей на внутрироссийском рынке возможны, причем не только в топливной, но и в других отраслях, передает РИА «Новости».

Песков напомнил «ремарку» президента России Владимира Путина о том, что все меры по регулированию цен должны быть мерами рыночного характера, но в то же время назвал необходимыми элементы регулирования рынка, чтобы прибыль компаний не наносила ущерб конечным потребителям.

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«Поэтому, опять же, президент акцентировал необходимость оставаться в рамках рыночного регулирования и, соответственно, подобные методы рыночного характера могут применяться и к другим областям», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, планируют ли Путин и король саудовской Аравии обсудить ситуацию на рынке нефти.