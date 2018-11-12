Песков ответил на вопрос о беседе Путина и саудовского короля по нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент у российского лидера Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза нет в планах разговора по ситуации на рынке нефти, передает РИА «Новости».

При этом пресс-секретарь не исключил возможности того, что такая беседа все же состоится.

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«В настоящий момент такого плана нет, но вы знаете, что телефонные разговоры могут по мере необходимости возникать весьма и весьма оперативно», — сказал Песков.

Ранее Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына.