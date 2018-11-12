Путин предостерег от закупок лекарств по завышенным ценам

Президент России Владимир Путин призвал к предотвращению закупок лекарств по завышенным ценам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Минздрава Вероника Скворцова на совещании президента с кабмином сообщила, что до 2020 года с регионами разработан план план подключения региональных централизованных сегментов подсистемы управления льготным лекарственным обеспечением к информационной аналитической системе, что позволит регионам самостоятельно регулировать процесс закупки лекарств.

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«Вы в начале сказали, что основная задача (информационной аналитической) системы предотвращения неэффективного расходования бюджетных средств, что важно, но конечная цель — это предотвращение закупок по завышенным ценам. И, соответственно, дальше перекладывания этого на плечи граждан. Эта система должна препятствовать такому негативному развитию событий», — заявил Путин.

По словам Скворцовой, система уже выполняет свою функцию, позволяя снизить стоимость лекарств на 10-15%.

Ранее сообщалось, что правительство решило продлить эксперимент по маркировке лекарств.