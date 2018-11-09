Украине пригрозили разбирательством европейского энергосообщества

Главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко опубликовал в фейсбуке письмо от главы секретариата Европейского энергетического сообщества Янеза Копача, резко критикующее продление Украиной спецобязательств на рынке газа без консультации с европейским сообществом.

В письме отмечается их несоответствие законным требованиям и создание предпосылок для непропорционального и дискриминационного поведения компаний на рынке. Также подчеркивается, что новые правила были разработаны в условиях секретности, что противоречит принципам прозрачности законтворчества.

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Копач заявил, что если постановления украинского правительства вступят в силу, европейская организация может начать в отношении Украины разбирательство. В комментариях Витренко отметил, что под «разбирательством» может подразумеваться исключение Киева из состава организации.

Ранее сообщалось, что суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты «Газпрому».