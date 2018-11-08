В Минфине оценили спрос иностранных инвесторов на госдолг России

Глава департамента госдолга и государственных финансовых активов российского Минфина Константин Вышковский рассказал о спросе иностранных инвесторов на госдолг России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, иностранные инвесторы приобретают облигации федерального займа (ОФЗ), но в скромных объемах.

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«Несмотря на санкции и геополитические сложности, а также отток ликвидности с развивающихся рынков, доля нерезидентов в российском долге остается высокой», — сказал Вышковский.

Он уточнил, что речь идет о 25-26%.

Ранее вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность введения санкций на госдолг России.