Путин на встрече с главой «Аэрофлота» одобрил продление программы «плоских тарифов»

В понедельник президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым. Помимо обсуждения текущей работы крупнейшего российского перевозчика, а также планов по его развитию на ближайшие пять лет, глава государства одобрил продление программы «плоских тарифов».



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Компания реализует социальную программу «плоских» тарифов с 2015 года и ежегодно глава государства дает одобрение на продление программы. Билет по фиксированному — «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. При этом «Плоские» тарифы существенно ниже себестоимости, являются убыточными и реализуется по инициативе и за счет собственных средств «Аэрофлота».Размер дотации со стороны компании на перевозки на Дальний Восток постоянно растет и измеряется в миллиардах рублей в год.

«Аэрофлот» продолжает нести довольно масштабные социальные обязательства, отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «В рамках глобальной стратегии, принятой Аэрофлотом, мы видим: было одобрено решение, что полеты на Дальний Восток будут осуществляться авиакомпанией Россия, которая будет исполнять функции социальной компании», - пояснил эксперт.

Он считает, что «позиция государства как основного акционера [компании] заключается в том, что перевозки должны быть доступными по целому ряду направлений. Именно по этой причине «Аэрофлот» сохраняет плоские тарифы и увеличивает количество кресел в самолетах, которые летают на Дальний Восток. Ключевой фактор, который влияет на доступность пассажирских перевозок на Дальний Восток», — это наличие плоских тарифов, пояснил Пантелеев.

В настоящее время плоские тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока. Цена билета на рейсы Аэрофлота во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и обратно составляет 25000 руб. или 15000 руб. в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока и обратно составляет 22000 руб. или 13200 руб. в одну сторону.