Путин подписал указ о передаче ОАК «Ростеху»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), находившихся в федеральной собственности, «Ростеху». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, передачу акций корпорации «Ростеху» необходимо осуществить в течение 18 месяцев. Указ вступает в силу со дня подписания.

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Государство владеет 92,31% акций ОАК через Росимущество. Еще 4,47% акций находятся у ВЭБа, остальные 3,22% — в свободном обращении.

В феврале сообщалось, что Путин поддержал механизм вхождения ОАК в «Ростех».