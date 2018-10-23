Путин рассказал о росте товарооборота с США вопреки действиям Вашингтона

Президент России Владимир Путин рассказал о росте товарооборота с США вопреки недружественным шагам со стороны американской администрации, передает РИА «Новости».

«Несмотря на все ваши усилия, торговый оборот между нашими странами, как ни странно, растет. В прошлом году — на 16%, в этом году — на 8%. Это мало в абсолютных величинах, очень мало, но тем не менее тенденция такая есть. И, кстати говоря, с позитивным сальдо для Соединенных Штатов», — сказал Путин.

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Он также отметил рост взаимных инвестиций и обратил внимание на то, что российские инвестиции в экономику США в два раза превышают инвестиции США в экономику России.

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