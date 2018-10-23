CNBC: угроза санкций США ускорит сближение Саудовской Аравии с Россией и Китаем

Угроза американских санкций после инцидента с саудовским журналистом Джамалем Хашукджи может подтолкнуть Саудовскую Аравию к более скорому повороту на восток, в том числе, на развитие связей с Россией и Китаем, рассказывает CNBC.

Отмечается, что в настоящее время американо-саудовские отношения проходят проверку на прочность из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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Однако в отличие от президента США Дональда Трампа, который отстранился от разрыва сделки по продаже оружия «покупателю номер один» — Эр-Рияду, члены американского конгресса открыто призывают к введению санкций против саудовского королевства.

Тем не менее, развитие отношение Саудовской Аравии с Россией и Китаем началось раньше, однако дипломатический кризис в американо-саудовских отношениях может способствовать углублению связей Эр-Рияда с Москвой и Пекином, полагают эксперты, опрошенные CNBC.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о приостановке продаж оружия саудовскому королевству, такой шаг поддержало международное сообщество, отмечается в материале. Однако существуют опасения, что приостановление сделок по продаже оружия развернет саудитов на восток.

Саудовская Аравия уже наращивает бизнес с представителями из России и Китая. В частности, в июне президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Кремле, после встречи они договорились расширить сотрудничество в нефтегазовом секторе, напоминает телеканал.

Между тем, в октябре прошлого года во время первого визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в Россию был создан совместный фонд размером $1 млрд для инвестиций в энергетический сектор, а также подписано 15 соглашений о сотрудничестве в области технологий, обороны и сельского хозяйства. Помимо этого, в тот же период Москва и Эр-Рияд договорились о поставках российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», говорится в материале.

Китай, между тем, является крупнейшим торговым партнером Саудовской Аравии. В марте прошлого года они заключили ряд двусторонних сделок на общую сумму в $65 млрд.

Критиковавший власти саудовского королевства Джамаль Хашукджи писал для The Washington Post. С 2017 года он проживал на территории США. В начале октября издание со ссылкой на слова его близких заявило об исчезновении журналиста, который не выходил на связь после посещения здания посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. После того, как СМИ привлекли внимание к данному инциденту, турецкие власти начали расследование. По данным турецкой стороны, Джамаль Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Позже саудовские власти признали убийство Хашукджи в здании посольства королевства.