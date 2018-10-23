Путин предложил предпринимателям самим заполнять информацию о проверках

Президент России Владимир Путин выступил с предложением разрешить предпринимателям самим размещать информацию о проверках контролирующих органов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нужно сделать так, чтобы и предприниматели могли размещать информацию о том, кто из проверяющих проводил проверки, с какими целями, какие реальные результаты были получены, как проверка сказалась на работе предпринимателей», — заявил Путин.

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Он также подчеркнул, что считает общей задачей обеспечение максимальной прозрачности и открытости деятельности контрольно-надзорных органов.

Ранее сообщалось, что Путин предложил продлить надзорные каникулы для малого бизнеса.