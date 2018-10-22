Путин ввел ответные санкции против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с «недружественными действиями Украины» в отношении российских граждан и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Меры вводятся в соответствии с законами № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» и №390-ФЗ «О безопасности».

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Правительству поручено определить списки физических и юридических лиц, в отношении которых будут введены ограничения, а также определить сами экономические меры.

Ранее сообщалось, что на Украине готовятся к обсуждению с канцлером ФРГ Ангелой Меркель новых антироссийских санкций.