Гройсман объяснил, зачем правительство Украины повысило цены на газ

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман объяснил решение властей страны о повышении цен на газ. Об этом он сказал NewsOne.

По словам Гройсмана, рассматривались два варианта. При этом первый предполагал минимальное повышение цены, а при втором речь шла о дефолте.

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«Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями», — сказал Гройсман.

Он пояснил, что этот вариант предполагает, что повышения цен не почувствуют незащищенные люди.

Ранее правительство Украины повысило цену на газ для населения на 23,5%.